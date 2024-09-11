Стоимость проезда по ВСМ Петербург — Москва составит 10 тысяч рублей Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.
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Стоимость проезда по ВСМ Петербург — Москва составит 10 тысяч рублей Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.