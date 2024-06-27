Сто тысяч с лишним человек требуют лишить Киркорова звания Народного артиста

Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал новый пост на своей личной странице в социальных сетях, в котором рассказал о своем участии в судебном разбирательстве между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым.
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