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Сто тысяч с лишним человек требуют лишить Киркорова звания Народного артиста

Сто тысяч с лишним человек требуют лишить Киркорова звания Народного артиста

Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал новый пост на своей личной странице в социальных сетях, в котором рассказал о своем участии в судебном разбирательстве между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Народный пидорас
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
Да тут не сто тысяч, а поболее будет!)) Вы проведите официальный опрос!
Ответить
10 мин.

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