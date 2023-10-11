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Русская весна

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Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой

Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой

Израиль сосредотачивает танки, бронетранспортёры и другую бронетехнику около границы с сектором Газа на фоне обострения конфликта в регионе, сообщил во вторник внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

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