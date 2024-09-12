Блогерша Лерчек снялась в нижнем белье и со змеей на шее

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).