В Совфеде оценили возможность восстановления отношений с Украиной после СВО

АндрейБорков

Самое подходящее для того, что раньше называлось Украиной это что то среднее между колонией России и протекторатом. Там надо разместить военные базы, Росгвардию(для реагирования на бунты и протесты) набрать туземную милицию, которая будет ревностно служить РФ, а вопросы жизнеобеспечения укропитеков оставить местным старостам и панам-головам, пусть крутятся как хотят. Обложить укропитеков налогами и поборами, как крепостных. Поставить управлять этим протекторатом "добрейшей души" чиновника, лучше всего из отставных генералов ФСБ или ВДВ на крайний случай. За неповиновения и бунты против России стрелять и вешать, жесточайшим образом подавлять всякое инакомыслие. Высших учебных заведений в протекторате особо не открывать, штук пять - Сельхоз-навоз, Мед- и Пед-институты, основной упор на ПТУ, пахать, пахать и еще раз пахать, как в Советской Армии - от забора и до вечера! Что бы время свободного было только пожрать и посрать. Для приличия в Гос.Думу человек десять от укропитеков избрать, при чем не в протекторате, а на Лубянке из согласованных с ФСБ кандидатур. А по другому ни как нельзя, только дашь послабление опять за НЫЗАЛЫЖНОСТЬ и САМОСТИЙНОСТЬ вопить начнут. На укропитекской мове разрешить разговаривать только в населенных пунктах не более чем 150 чел. населением и только с 22.00 до 6.00, если больше и с 6.00 до 22.00 - то только по русски, за этим следить и за нарушения сурово наказывать - ссылать на поселение на Курильские острова Шумшу, Онекатан и Прамушир.