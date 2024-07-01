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В России вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля

В России вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля

Тарифы на электроэнергию в России вырастут с 1 июля. Об этом сообщило РИА «Новости». Самой дорогой электроэнергия будет на Чукотке — максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии — в 8,58 рубля, на Камчатке — 8,23 рубля.

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