В России вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля

Тарифы на электроэнергию в России вырастут с 1 июля. Об этом сообщило РИА «Новости». Самой дорогой электроэнергия будет на Чукотке — максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии — в 8,58 рубля, на Камчатке — 8,23 рубля.