Гигантский череп морского монстра побил мировой рекорд

Это самый целый череп такого рода на планете. Обнаружение черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет потрясло мир палеонтологии еще в 2023 году, после того как его извлекли с 12-метровой глубины в скалах на Юрском побережье (побережье Дорсетшира и Восточного Девоншира на юге Англии).
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