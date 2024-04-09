Гигантский череп морского монстра побил мировой рекорд

Это самый целый череп такого рода на планете. Обнаружение черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет потрясло мир палеонтологии еще в 2023 году, после того как его извлекли с 12-метровой глубины в скалах на Юрском побережье (побережье Дорсетшира и Восточного Девоншира на юге Англии).