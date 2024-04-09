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Этот таинственный мир

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Гигантский череп морского монстра побил мировой рекорд

Гигантский череп морского монстра побил мировой рекорд

Это самый целый череп такого рода на планете. Обнаружение черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет потрясло мир палеонтологии еще в 2023 году, после того как его извлекли с 12-метровой глубины в скалах на Юрском побережье (побережье Дорсетшира и Восточного Девоншира на юге Англии).

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