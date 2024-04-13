Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сын Юрия Куклачева рассказал о самочувствии артиста после инфаркта

Сын Юрия Куклачева рассказал о самочувствии артиста после инфаркта

Сын советского и российского артиста цирка Юрия Куклачева Дмитрий рассказал «Звезде» о самочувствии своего отца По его словам, врачи подтвердили у дрессировщика обширный инфаркт после проведенной операции на сердце.

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