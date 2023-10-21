Ирина Казакевич: «Анфиса Резцова была одной из лучших во всем мире для своего поколения, в современной России тоже»

Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова скончалась в возрасте 58 лет. «Я лично не была знакома с Анфисой Резцовой, были только воспоминания о гонках от тренеров или от Кристины (Резцовой).
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