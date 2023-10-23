В Израиле назвали условием окончания войны безоговорочную капитуляцию ХАМАСа

Израилю, «вероятно, придется» начать наземную военную операцию в секторе Газа, если ХАМАС не освободит всех заложников и не сдастся безоговорочно, сказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
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