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В Израиле назвали условием окончания войны безоговорочную капитуляцию ХАМАСа

Израилю, «вероятно, придется» начать наземную военную операцию в секторе Газа, если ХАМАС не освободит всех заложников и не сдастся безоговорочно, сказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

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