РИА Новости: «Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных». То есть, за два месяца - 704 человека в день.
Уходя уходи
Комментарии
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ОШ
Ольга Шел
Мания величия и самомнение у этого Пригожина, не имеет ни норм ни границ. К большому сожалению и среди его офицеров есть такие же, что придерживаются взглядов о своей исключительности.
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13 час.
ВН
Валерий Никитин
Афтор хоть понял смысл слов Пригожина?
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11 час.
Jolie
не,тока Вы "всё понимаете". Вы и Пригожин. Хватит уже своё мнение выдавать за истину- автор такой же человек как и Вы и его поняли. И Вас тоже(
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5 час.
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