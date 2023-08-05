Уходя уходи

Мания величия и самомнение у этого Пригожина, не имеет ни норм ни границ. К большому сожалению и среди его офицеров есть такие же, что придерживаются взглядов о своей исключительности.

Jolie

не,тока Вы "всё понимаете". Вы и Пригожин. Хватит уже своё мнение выдавать за истину- автор такой же человек как и Вы и его поняли. И Вас тоже(