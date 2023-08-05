☭КОМПАС

51 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Мария умница, но она обязана знать, что политика отрицательной селекции, работает не останавливаясь ни на миг и это п...«Пришла ваша очер...
  • Иосиф Калинин
    Вас чем то не устраивает лично Мария Шукшина или то, что она сказала в данной статье?«Пришла ваша очер...
  • Иринушка
    А ей пофиг. Ей количество подписоты интересно, ну надо же внимание привлекать как-то.....«Пришла ваша очер...

Уходя уходи

Уходя уходи

РИА Новости: «Украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных». То есть, за два месяца - 704 человека в день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОШ
Ольга Шел
Мания величия и самомнение у этого Пригожина, не имеет ни норм ни границ. К большому сожалению и среди его офицеров есть такие же, что придерживаются взглядов о своей исключительности.
Ответить
13 час.
ВН
Валерий Никитин
Афтор хоть понял смысл слов Пригожина?
Ответить
11 час.
Jolie
не,тока Вы &quot;всё  понимаете&quot;. Вы и Пригожин. Хватит уже своё мнение выдавать за истину- автор такой же человек  как и Вы и его поняли. И Вас тоже(
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх