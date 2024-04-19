Собянин: С начала года в Москве построен 21 социальный объект

С начала года в Москве было построено 21 социальное учреждение Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в Москве было введено в эксплуатацию с начала 2024 года порядка 2,6 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, построенное в рамках программы реновации жилого фонда.