В «Единой России» оценили назначение Хинштейна главой Курской области

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал назначение своего однопартийца Александра Хинштейна в качестве врио главы Курской области, передает Telegram-канал «Единой России».
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