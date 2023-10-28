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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проводившихся войсковыми подразделениями нацистских формирований киевского режима артиллерийских атаках, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.

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