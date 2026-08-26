Итоги «Честного маршрута» – 12 дней, 6 городов, 98 часов в эфире, более сотни личных встреч

Дмитрий Артюхов накануне завершил свой восьмой «Честный маршрут». Он продлился 12 дней, включал в себя шесть крупных городов и множество поселков, в эфире в совокупности Дмитрий Артюхов провел 98 часов, провел более сотни встреч и т.