Успение Пресвятой Богородицы: почему это праздник? Коротко о самом-самом важном в этом дне

Почему день ухода из этой жизни отмечается как праздник? Все объясняет священник Антоний Русакевич. Дело в том, что для верующих "успение" - это не понятие "смерть", как оно воспринимается невоцерковленными людьми.
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