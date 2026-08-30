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Канчельскис: «Тот, кто говорит, что российский чемпионат сильнее турецкого, не разбирается в футболе»

Канчельскис: «Тот, кто говорит, что российский чемпионат сильнее турецкого, не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис, который в настоящее время является главным тренером брянского «Динамо», сравнил чемпионаты России и Турции в контексте перехода российского полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

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