Канчельскис: «Тот, кто говорит, что российский чемпионат сильнее турецкого, не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис, который в настоящее время является главным тренером брянского «Динамо», сравнил чемпионаты России и Турции в контексте перехода российского полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».