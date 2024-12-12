В России 300 детей с тяжелой формой СМА бесплатно получили лекарство

Его стоимость превышает 160 миллионов рублей.За последние четыре года в России более 300 детей с тяжелой формой спинальной мышечной атрофии (СМА) получили жизненно необходимое лекарство «Золгенсма» бесплатно.
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