«Осквернение Победы»: «Бессмертный полк» в Вашингтоне атаковали украинские радикалы

«Осквернение Победы»: «Бессмертный полк» в Вашингтоне атаковали украинские радикалыВ Вашингтоне радикалы с украинскими флагами попытались сорвать акцию «Бессмертный полк», посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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