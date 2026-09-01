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Вячеслав Франк встретил День знаний в родной гимназии №45

Вячеслав Франк встретил День знаний в родной гимназии №45

Для главы Барнаула возвращение в стены гимназии оказалось особенным событием Глава Барнаула Вячеслав Франк встретил День знаний в гимназии №45, которую когда-то окончил сам.

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