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Регионы России

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Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ланс» на правах аренды

Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ланс» на правах аренды

Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо сменил клубную принадлежность, перейдя из немецкого «Вест Хэма» в французский «Ланс» на правах аренды.

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