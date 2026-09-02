Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ланс» на правах аренды

Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо сменил клубную принадлежность, перейдя из немецкого «Вест Хэма» в французский «Ланс» на правах аренды.
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