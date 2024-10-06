В Екатерининском дворце и Эрмитаже прозвучат шедевры классической музыки

Концерты состоятся 8 и 9 октября В Царском Селе, в Тронном зале Екатерининского дворца, 8 октября состоится концерт, на котором будет исполнена Пятая симфония Петра Чайковского, мировая премьера которой под управлением автора состоялась в Петербурге в 1888 году.
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