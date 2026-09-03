Рыночная ипотека в России может вырасти в 2,5 раза

По оценке ВТБ, в 2026 году выдачи рыночной ипотеки в России могут приблизиться к 2,4 трлн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя 2025 года и на 17% выше объёма выдач по госпрограммам.
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