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Дружба двух инвалидов из Малой Вишеры закончилась ссорой и поножовщиной

Дружба двух инвалидов из Малой Вишеры закончилась ссорой и поножовщиной

В октябре 2023 года жительницу Чудова Валентину Митрофанову охватило беспокойство. В течение нескольких дней она никак не могла дозвониться до брата Станислава, проживавшего в соседнем райцентре Малая Вишера на улице Заводской Домострой.

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