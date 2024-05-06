Дружба двух инвалидов из Малой Вишеры закончилась ссорой и поножовщиной

В октябре 2023 года жительницу Чудова Валентину Митрофанову охватило беспокойство. В течение нескольких дней она никак не могла дозвониться до брата Станислава, проживавшего в соседнем райцентре Малая Вишера на улице Заводской Домострой.
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