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Царьград

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Яна Лантратова предложила бесплатную юрпомощь волонтерам в СВО

Яна Лантратова предложила бесплатную юрпомощь волонтерам в СВО

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступила с инициативой о предоставлении бесплатной юридической помощи для волонтеров, участвующих в Специальной военной операции, и их семей.

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