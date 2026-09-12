Дмитриев: заявки на российско-немецко-американский бизнес-форум идут «шквалом»

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что запросы об участии в российско-немецко-американском бизнес-форуме, который планируется провести в следующем году, идут «шквалом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ «Возвращение к ко...
- СТ Киев сорвал визит...
- ВН В Киеве прошли ми...
Этот Дмитриев не внушает ни малейшего доверия. Американский выкормыш. Не понимаю, почему Путин допускает его участие в подобных мероприятиях? Попахивает предательством истинных интересов России. Только Германии нам для полного счастья не хватало. Может еще и газ этим фашистам будем поставлять? Не удивлюсь. Нашим продажным олигархам без разницы с кем торговать, для них врагов государства не существует. Ничего личного, просто бизнес. попади они все пропадом......