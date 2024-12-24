«Они сами виноваты». Лютая жесть в Москве: 40 мигрантов жестоко избили трех русских школьников

Е Ва

и опять окажется, что родители находятся в стране нелегально, и это нормально: родители плюют на закон (несут кому то мзду) и дети соблюдать закон не научены, и никто не понимает (ну так считают в госдуре), что виноват тот, кто мзду принимает((