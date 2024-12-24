NEWS.ru Автор: Дмитрий Горин Чем руководствовался ряд СМИ, назвав словом «потасовка» избиение 40 мигрантами-подростками троих русских школьников, судить не берусь.
«Они сами виноваты». Лютая жесть в Москве: 40 мигрантов жестоко избили трех русских школьников
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Банды уже образовались! Только реакция власти - неадекватная! Продажной власти эти банды зачем-то нужны!
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3 час.
Е Ва
и опять окажется, что родители находятся в стране нелегально, и это нормально: родители плюют на закон (несут кому то мзду) и дети соблюдать закон не научены, и никто не понимает (ну так считают в госдуре), что виноват тот, кто мзду принимает((
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2 час.
Владимир Тамбасов
Спасибо Путину за его миграционную политику! Кто-нибудь поднимите Путину веки и откройте уши!
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44 мин.
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