ВАКС снял электронный браслет с Ермака из-за угрозы его жизни и здоровью

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, но освободил его от электронного браслета «в соответствии с медицинскими показаниями».
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