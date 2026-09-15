ВАКС снял электронный браслет с Ермака из-за угрозы его жизни и здоровью

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, но освободил его от электронного браслета «в соответствии с медицинскими показаниями».