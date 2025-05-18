В Румынии полиция вывела с избирательного участка Симиона и Джорджеску

Румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста кандидата в президенты Румынии, лидера «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлина Джорджеску.
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