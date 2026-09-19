Астрология и магия

ОВЕН У большинства Овнов - здоровая, крепкая психика, и они мало подвержены магическому воздействию.
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