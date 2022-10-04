Юрист рассказал, кто может претендовать на высокую пенсию | ТСН24

В России действует четкая система назначения страховых пенсий по старости и по выслуге лет. Однако, помимо основной выплаты, некоторые категории работников могут претендовать на различные бонусы, в связи с чем конечная сумма становится гораздо выше.
В России действует четкая система назначения страховых пенсий по старости и по выслуге лет. Однако, помимо основной выплаты, некоторые категории работников могут претендовать на различные бонусы, в связи с чем конечная сумма становится гораздо выше.
Свежие комментарии