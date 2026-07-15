Блокировка Ормузского пролива может иметь разный эффект для отраслей США

Учитывая эскалацию вокруг Ормузского пролива и возможные последствия для мировых рынков, аналитики продолжают оценивать, какие отрасли американской экономики окажутся под давлением, а какие смогут получить выгоду от роста цен на энергоносители и усиления геополитической неопределенности.