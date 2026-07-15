НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

497 подписчиков

Блокировка Ормузского пролива может иметь разный эффект для отраслей США

Блокировка Ормузского пролива может иметь разный эффект для отраслей США

Учитывая эскалацию вокруг Ормузского пролива и возможные последствия для мировых рынков, аналитики продолжают оценивать, какие отрасли американской экономики окажутся под давлением, а какие смогут получить выгоду от роста цен на энергоносители и усиления геополитической неопределенности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии