Горожане просят благоустроить дорогу к «Чертову мосту»

По словам местных, путь превратился в «полосу препятствий» Смоляне обратились к городским властям с просьбой обратить внимание на состояние пешеходной дорожки, ведущей от улицы Шевченко к Запольному переулку и мосту Надежды (в народе более известному как «Чертов мост»).