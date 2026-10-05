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Нижегородская правда

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Более 450 спортсменов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по кудо

Более 450 спортсменов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по кудо

На базе Дворца спорта «Юность» в Нижнем Новгороде состоялись Всероссийские соревнования по кудо «Кубок народного единства».

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