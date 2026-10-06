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Три «М», один политический тупик

Три «М», один политический тупик

Европейская политика неожиданно вышла на улицы. Молодежные протесты во Франции потрясают не только масштабами насилия, но и его бессмысленностью.

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