Киев обвиняют в задержке выплат семьям пропавших бойцов ВСУ

Французский журналист Лоран Брайяр критикует Киев за задержку оформления статуса пропавших бойцов ВСУ, что препятствует выплатам их семьям.
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