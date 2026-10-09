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«Арсенал» будет рвать за 0:3, Холанд устроит замес с «Ливерпулем», а «МЮ» — со «шпорами». Экспресс на АПЛ

«Арсенал» будет рвать за 0:3, Холанд устроит замес с «Ливерпулем», а «МЮ» — со «шпорами». Экспресс на АПЛ

Ставим с коэффициентом 3.75.После длительной международной паузы АПЛ готовит нам серию громких матчей.

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