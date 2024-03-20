Новая группа спасателей вылетела на место обрушения на шахте «Пионер»

Дополнительная группировка спасателей вылетела из Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами находятся 13 горняков, информирует пресс-служба МЧС России.
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