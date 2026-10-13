Саудовская Аравия: IndiGo объявила, что полеты в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и аэропорту имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF) приостановлены до 10 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.