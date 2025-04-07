В России отмечается значительное сокращение персонала, особенно в сферах торговли и государственного управления.

В ближайшие пять лет в России ожидается значительное сокращение числа сотрудников, особенно в сферах торговли и государственного управления, как сообщил РИА Новости заместитель министра труда РФ Дмитрий Платыгин.
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