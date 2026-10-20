В Ялте последствия разгула стихии затронули сразу несколько городских объектов. Из‑за выхода из берегов реки Гувы оказалась подтопленной территория троллейбусного парка — троллейбусы стоят в воде почти наполовину.
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