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Выстрелы и взрывы: инцидент у здания Следственного комитета в Копейске

Выстрелы и взрывы: инцидент у здания Следственного комитета в Копейске

Происшествие привлекло внимание местных жителей и попало на видео.Выстрелы и взрывы нарушили спокойное течение жизни небольшого шахтёрского городка.

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