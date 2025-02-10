НАТО, точнее, его европейская часть, сделает всё, чтобы украинский конфликт не закончился. Для них важно, чтобы Киев смог нанести стратегическое поражение России.
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