Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером»

«Ливерпуль» в пятницу сыграет дома с «Лестером» в 18-м туре АПЛ. В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсеналу» будет противостоять «Брайтон».
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