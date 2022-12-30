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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером»

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером»

«Ливерпуль» в пятницу сыграет дома с «Лестером» в 18-м туре АПЛ. В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсеналу» будет противостоять «Брайтон».

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