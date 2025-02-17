Уверенный взлет рубля. Курсы доллара и евро на 17 февраля

Российская валюта уверенно укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля 2025 года, составляет 90,3099 рубля (прежнее значение — 91,0313 рубля), официальный курс евро — 94,8876 рубля (предыдущий показатель — 94,9221 рубля).
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