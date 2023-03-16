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Каршеринг въехал в уборочную технику на северо-востоке Москвы

Каршеринг въехал в уборочную технику на северо-востоке Москвы

Автомобилист на арендованной машине врезался в уборочную технику на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

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