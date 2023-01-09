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Зеленский: командование ВСУ организует переброску подкреплений войскам, ведущим бои с силами РФ в районе Артемовска и Соледара

Зеленский: командование ВСУ организует переброску подкреплений войскам, ведущим бои с силами РФ в районе Артемовска и Соледара

Командование ВСУ в настоящий момент организует переброску подкреплений войскам, ведущим бои с силами Российской Федерации в районе расположенных на территории Донбасса Артемовска и Соледара.

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