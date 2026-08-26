Zero Hedge
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Zero Hedge

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Macroeconomic Data Is Really A Tool For Government Intervention

Macroeconomic Data Is Really A Tool For Government Intervention Authored by Frank Shostak via Mises Institute, It is common for commentators and economists to refer to something called the "economy," which sometimes performs well and, at other times, poorly.

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