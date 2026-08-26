Macroeconomic Data Is Really A Tool For Government Intervention Authored by Frank Shostak via Mises Institute, It is common for commentators and economists to refer to something called the "economy," which sometimes performs well and, at other times, poorly.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии