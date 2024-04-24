Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Нет, этого, тетя."Так вот какие мы...
  • Зоя Жук
    А вот с этим согласна! Дамбу не вчера построили. Кто отвечал за стоительство? Кто финансировал? Кто контролировал?"Так вот какие мы...
  • Александр Веревкин
    Статью писала омерзительная тварь, не мерзавец, не подлец, а именно тварь! Увы, такое время, время когда честь и чело..."Вырастили парази...

"Весь Кавказ, найдите мне кадыровцев!": Избившая русскую мать двоих детей южанка, ищет защиты у главы Чечни и пугает "резонансом"

"Весь Кавказ, найдите мне кадыровцев!": Избившая русскую мать двоих детей южанка, ищет защиты у главы Чечни и пугает "резонансом"

Интересная жизнь с Vera Star Неожиданное продолжение получил инцидент произошедший на детской площадке во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе, в ходе которого на мать с двумя детьми средь бела дня накинулась с кулаками трудолюбивые специалисты из Закавказья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Peter Grand
Sam avtor pervii razjigatel&#39; mejnacional&#39;noi nenavisti - (Впрочем, чужеземцам не привыкать сыпать угрозами в адрес россиян) otrivok iz stat&#39;i, oni takie je rossiyane kak i mat&#39; dvuh detei, i chestno govorya, uj ochen&#39; odnoboko predstavleni obstoyatel&#39;stva.
Ответить
1 час.
Peter Grand
bolee ob&#39;ektivnii podhod nulen
Ответить
1 час.
Александр Ляшенко
Тебе, Peter Grand. из-за латиницы,не видно житейской правды.Автор по русски,всё рассказал, а ты при переводе. исказил суть,это твоя проблема,но не автора.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх