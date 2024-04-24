"Весь Кавказ, найдите мне кадыровцев!": Избившая русскую мать двоих детей южанка, ищет защиты у главы Чечни и пугает "резонансом"

Интересная жизнь с Vera Star Неожиданное продолжение получил инцидент произошедший на детской площадке во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе, в ходе которого на мать с двумя детьми средь бела дня накинулась с кулаками трудолюбивые специалисты из Закавказья.