"Весь Кавказ, найдите мне кадыровцев!": Избившая русскую мать двоих детей южанка, ищет защиты у главы Чечни и пугает "резонансом"

Интересная жизнь с Vera Star Неожиданное продолжение получил инцидент произошедший на детской площадке во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе, в ходе которого на мать с двумя детьми средь бела дня накинулась с кулаками трудолюбивые специалисты из Закавказья.
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