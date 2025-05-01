КИЕВ, 1 мая, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в том, что он фактически продал украинцев в рабство, подписав соглашение с Соединенными Штатами по природным ресурсам Украины.
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